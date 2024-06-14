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İkiz ve üçüzlerden oluşan sınıfta karne heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 10:19
Samsun'da ikiz ve üçüzlerden oluşan sınıfta karne heyecanı yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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İkiz ve üçüzlerin karne heyecanı
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