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İkiz kardeşler ve aynı apartmanda yaşayan kuzenler karın keyfini çıkardılar

İkiz kardeşler ve aynı apartmanda yaşayan kuzenler karın keyfini çıkardılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.11.2024 09:38
Bayburt'ta kar sonrası yaşanan buzlanma ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, karın keyfini çıkaran yine çocuklar oldu. Aynı apartmanda yaşayan kuzenler, çocukluklarını yaşayarak, doya doya karın keyfini sürdüler. 6 kuzen evden kaptıkları poşetlerle, marangozda kestirdikleri tahta parçalarıyla dik yokuştan kayarak, gönüllerince eğlendiler. Çocukların poşetli, tahtalı kar keyfi renkli görüntülere sahne olurken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.
İkiz kardeşler ve aynı apartmanda yaşayan kuzenler karın keyfini çıkardılar
Aynı apartmanda yaşayan kuzenler karın keyfini çıkardılar
Aynı apartmanda yaşayan kuzenler karın keyfini çıkardılar
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