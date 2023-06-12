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İkitelli'deki yangın 39. saatinde! Binanın 2 katında çökme oldu, yangını söndürme çalışması sürüyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 09:29
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 39 saattir devam ediyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber Ahmet Nazif Vural aktardı.
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