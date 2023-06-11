İkitelli’deki yangın 18. saatinde

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Sitesindeki bir binada dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Aradan geçen 18 saate rağmen, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son durumu aktardı.

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