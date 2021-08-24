25 Ağustos 2021, Çarşamba
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İkitelli'de iş yeri çöktü! Panik anları saniye saniye kamerada
İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi. Binanın yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle çökmüş olabileceği tahmin edilirken İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaralı ve can kaybının olmadığını açıkladı.