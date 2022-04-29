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İkitelli'de feci kaza! İETT otobüsü, servis ve kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

İHA
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Giriş: 29.04.2022 12:28
İstanbul İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İETT otobüsü, servis ve kamyonet çarpıştı
İETT otobüsü, servis ve kamyonet çarpıştı
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