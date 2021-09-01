01 Eylül 2021, Çarşamba
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İkitelli'de fabrika yangını; anne köpek ve yavrusu alev alev yanmaktan kurtuldu
İlitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangın itfaiyenin hemen hemen 8 saat süren çalışmalarından sonra kontrol altına alındı. Asena adlı anne köpek ve Eray adlı yavrusu saatler sonra yangın çıkan işyerinden sağ halde kurtuldu. Köpekler önlem amacıyla veterinere götürüldü.