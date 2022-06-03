03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İkisinin de nesli tükenmekte! O ilimizde karşı karşıya geldiler

İkisinin de nesli tükenmekte! O ilimizde karşı karşıya geldiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2022 12:27
Son dakika haberi... Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak ve dağ keçisinin yaşam mücadelesi görüntülendi. Dağlık alanda otlayan keçi bir anda saldırıya uğrarken, hayatta kalabilmek için ırmağa atladı.
İkisinin de nesli tükenmekte! O ilimizde karşı karşıya geldiler
İkisinin de nesli tükenmekte! O ilimizde karşı karşıya geldiler
Dehşet! Bebek arabasında yılan...
Dehşet! Bebek arabasında yılan...
OSB’de fabrika yangını
OSB'de fabrika yangını
TMO’nun un desteği sürecek
TMO’nun un desteği sürecek
Saldırganın cezası belli olmuştu
Saldırganın cezası belli olmuştu
Kum fırtınası ne kadar sürecek?
Kum fırtınası ne kadar sürecek?
Dehşeti yaşadılar! Gören telefona sarıldı
Dehşeti yaşadılar! Gören telefona sarıldı
Kum fırtınası felaketi!
Kum fırtınası felaketi!
Onlarca ölüm umurlarında olmadı!
Onlarca ölüm umurlarında olmadı!
O ili etkisi altına aldı
O ili etkisi altına aldı
2. el otomobil fiyatları düşer mi?
2. el otomobil fiyatları düşer mi?
Fırtına 2 çocuğu hayattan kopardı!
Fırtına 2 çocuğu hayattan kopardı!
Daha Fazla Video Göster