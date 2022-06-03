03 Haziran 2022, Cuma
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İkisinin de nesli tükenmekte! O ilimizde karşı karşıya geldiler
Son dakika haberi... Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak ve dağ keçisinin yaşam mücadelesi görüntülendi. Dağlık alanda otlayan keçi bir anda saldırıya uğrarken, hayatta kalabilmek için ırmağa atladı.