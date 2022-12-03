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‘İkinci Yüzyıl Vizyonu’ programında CHP'li Böke'den skandal açıklama! Hendekçi akademisyenler geri gelecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2022 19:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İkinci Yüzyıl Vizyonu’ adı altında etrafına topladığı bazı isimlerle açıkladığı 'Ekonomi vizyonu' fiyasko haline geldi. Programda danışmanların ardından söz alan CHP Genel Sekteri Selin Sayek Böke skandal bir açıklamaya imza atarak, 'Çukur Eylemleri' sırasında terör örgütü PKK’yı destekleyen akademisyenlerin üniversiteye geri döneceğini açıkladı.
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