İkinci el otomobiller için güvenlik sistemi!

2. el otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken beklenen sistem değişikliği de geliyor. Ekspertiz dolandırıcılıklarının artması üzere harete geçildi ve sadece bi SMS ile gerçeklerin ortaya çıkması sağlanıyor. Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunun görüldüğü bir sistem kurulduğunu belirterek, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu ifade etti.