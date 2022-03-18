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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Anlaşmalı ekspertiz tuzağı

DHA
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Giriş: 18.03.2022 15:29
İstanbul'da araba alma hayali kuran Miktat Fırat, otomobil satan kişi ile ekspertiz firmasının tuzağına düştüğünü iddia etti. Kilometresi gizlenen ve ekspertiz raporuna göre hasarları belirtilmeyen otomobili alan Fırat, gerçeği bir başka ekspertiz firmasına götürdüğünde öğrendi.
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