İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Anlaşmalı ekspertiz tuzağı

İstanbul'da araba alma hayali kuran Miktat Fırat, otomobil satan kişi ile ekspertiz firmasının tuzağına düştüğünü iddia etti. Kilometresi gizlenen ve ekspertiz raporuna göre hasarları belirtilmeyen otomobili alan Fırat, gerçeği bir başka ekspertiz firmasına götürdüğünde öğrendi.