İkinci el araç piyasasının gözü döviz kurunda

Konya'da pandemi sürecinde araç fiyatlarında artış yaşanırken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galericiler, fiyatların şu an için uygun olduğunu, önümüzdeki aylarda döviz kurunda yaşanabilecek artışların fiyatların artmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.