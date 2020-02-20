İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne demek?

İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre ne demek? Baharın habercisi cemre, 19-20 Şubat tarihleri arasında ilk olarak havaya düşüyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? Kış mevsiminde soğuk havalardan sonra havanın ısınmasını temsil eden cemre yılda toplam 3 kez düşüyor. Cemre ilk olarak havaya, ardından suya son olarak toprağa düşmektedir. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? İşte yanıtı!

İkinci cemre ne zaman düşecek? 2020'nin ilk cemresi 19-20 Şubat tarihleri arasında ilk olarak havaya düşüyor. Cemre ne zaman düşecek sorusuna günlerdir yanıt aranıyordu. İlk cemrenin hava düşmesinin ardından ikinci cemre suya üçüncü cemre ise toprağa düşecek. Cemre, çok eski yıllardan beri süregelen, iklimle ilgili bir kültür olarak kabul edilmektedir. Günümüzde baharın habercisi olarak gösterilmektedir.

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder.

Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir.