İki tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü: 3 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde Rize'den Trabzon istikametine meydana gelen trafik kazasında, iki tır arasında sıkışan bir araç hurdaya döndü. Araçta sıkışan yaralıların kurtarılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri teyakkuza geçti. Hızla kaza yerine ulaşan itfaiyeciler, adeta demir yığınına dönen araçta sıkışan 3 vatandaşı bulundukları yerden çıkardı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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