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İki sürücü trafikte birbirine girdi! Yere yatırıp yumrukladı

DHA
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Giriş: 10.04.2022 16:39
İstanbul'da trafikte tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. TIR sürücüsü, otomobilden inen diğer sürücüyü yere yatırarak tartakladı.
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