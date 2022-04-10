10 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İki sürücü trafikte birbirine girdi! Yere yatırıp yumrukladı
İstanbul'da trafikte tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. TIR sürücüsü, otomobilden inen diğer sürücüyü yere yatırarak tartakladı.