İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Bu motosikletin üzerinden sağ çıktılar
İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Bu motosikletin üzerinden sağ çıktılar

İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Bu motosikletin üzerinden sağ çıktılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 01:18
Güncelleme:16.09.2025 01:18
Tekirdağ Çorlu'da çarpışan iki otomobilin arasında kalan ve sürüklenerek kağıt gibi ezilen elektrikli motosikletteki iki kişi kazayı yaralı atlattı.
