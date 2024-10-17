17 Ekim 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İki otomobil kaza yaptı ortalık savaş alanına döndü!
Eskişehir-Ankara Karayolu Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde bulunan Asiye D. (31) idaresindeki 07 AGA 27 plakalı otomobil ile otogar yönüne dönmek isteyen Halis K. (61) idaresindeki 26 FH 228 plakalı otomobil çarpıştı.