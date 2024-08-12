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İki otomobil kavşakta çarpıştı! Sürücüler hava yastığı sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı

İki otomobil kavşakta çarpıştı! Sürücüler hava yastığı sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 18:40
Antalya'da kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın şiddetiyle açılan hava yastıkları sürücülerin kazayı sıyrıklarla atlatmasını sağladı.
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