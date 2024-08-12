İki otomobil kavşakta çarpıştı! Sürücüler hava yastığı sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın şiddetiyle açılan hava yastıkları sürücülerin kazayı sıyrıklarla atlatmasını sağladı.

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