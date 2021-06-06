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İki mahalle hafriyat döküm alanına döndü! Vatandaşlar isyan etti: Paralı tesislerde bile bu kadar döküm yok
Avcılar ve Başakşehir'deki iki mahalle inşaatçıların kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. İnşaatlardan çıkan kamyon ve kamyonetler, boş buldukları alana atıklarını bırakırken, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Kimyasal ve zehirli atıkların olduğunu söyleyen Avcılar Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, "Ortalama günde 15 - 20 kamyon döküm yapıyor. Bizim bildiğimiz bu, belki daha fazla olabilir. Daha az olamaz. Bir mahalleye döküm yapıyor. Gerçekten mahallemiz kaçak döküm alanına döndü. Paralı tesislerde bile bu kadar döküm yoktur." dedi.