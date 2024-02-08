İki kız elektrikli motosikleti iterek çalmaya çalışırken esnafa yakalandı

Esenyurt’ta motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 3 kişi, gözlerine kestirdikleri elektrikli motosikleti çalmak istedi. Direksiyon kilidini kıran şahıs tekrar motosikletine binerken, iki kız elektrikli motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Çevredeki esnafların durumu fark etmesi ile kaçan çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.