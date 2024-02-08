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İki kız elektrikli motosikleti iterek çalmaya çalışırken esnafa yakalandı

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Giriş: 08.02.2024 14:37
Esenyurt’ta motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 3 kişi, gözlerine kestirdikleri elektrikli motosikleti çalmak istedi. Direksiyon kilidini kıran şahıs tekrar motosikletine binerken, iki kız elektrikli motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Çevredeki esnafların durumu fark etmesi ile kaçan çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İki kız motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı
İki kız motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı
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