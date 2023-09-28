İki kız çocuğuna markette öldüresiye dayak kamerada

Gaziantep’te iki kız çocuğu, ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından markette öldüresiye darp edildi. Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma, tekme, tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kız çocuklarının annesi ve ağabeyi, olaydan sonra saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.