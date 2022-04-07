07 Nisan 2022, Perşembe
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İki kıtanın ortasında nefes kesen çalışma: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım çalışması havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen görüntülere yansıdı.