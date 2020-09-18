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İki kez Covid-19'a yakalanan doktor A Haber'e konuştu: Keşke dememek için...

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Giriş: 18.09.2020 21:51
Güncelleme:18.09.2020 22:06
Doktor Nihal Tüfek Kovid19'a yakalanan doktorlardan sadece birisi... Kendi hayatını hastaları için ikinci plana atan fedakar doktor iki kez Kovid-19'a yakalandı. Koronavirüs tedavisi süresince yaşadığı zorluklarını A Haber'e anlattı. Peki doktor Nihal Tüfek korona virüse nasıl yakalandı? Korona virüsü nasıl yendi? Yanıtı haberimizde...

Yarınını düşünmedi, tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi...

Doktor Nihal Tüfek 5 yıl önce mesleğe başladı. Korona virüsün yakın savaşçısı oldu.
Nihal Tüfekçi hastalık süresinde yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Kendini ikinci plana attı. Birçok meslektaşı gibi o da Kovid 19'a yakalandı. Üstelik iki kez.

Doktor Nihal, yaşadığı o zorlu süreçte ailesi sevdikleri için soğukkanlılığı korumayı başardı.

Sağlığına kavuşan Nihal Tüfek görevinin başına döndü ve hastalarına hizmet vereye devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İki kez Covid-19'a yakalanan doktor A Haber'e konuştu
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