21 Ağustos 2024, Çarşamba
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İki katlı evde yangın çıktı, müdahale eden bir kişi yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir kişi hafif şekilde yaralandı.