İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi şoke eden karar

Bursa'da 14 yıl önce Gizem Beray ve İrem Sıla Yüksel adlı kardeşlerin şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından küçük kızların ailesi hukuk mücadelesi başlattı. 14 yıldır devam eden, 7 kez bilirkişi gören, 6 kez Yargıtay tarafından onanan, ailenin maddi ve manevi tazminat almaya hazırlandığı davanın sonunda icra hukuk mahkemesinin "ilama aykırı talepte bulundunuz" gerekçesiyle iki kat borç çıkarması aileyi ikinci kez yıktı.

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