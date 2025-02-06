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İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi şoke eden karar

İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi şoke eden karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 22:39
Bursa'da 14 yıl önce Gizem Beray ve İrem Sıla Yüksel adlı kardeşlerin şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından küçük kızların ailesi hukuk mücadelesi başlattı. 14 yıldır devam eden, 7 kez bilirkişi gören, 6 kez Yargıtay tarafından onanan, ailenin maddi ve manevi tazminat almaya hazırlandığı davanın sonunda icra hukuk mahkemesinin "ilama aykırı talepte bulundunuz" gerekçesiyle iki kat borç çıkarması aileyi ikinci kez yıktı.
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İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi şoke eden karar
İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi şoke eden karar
İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi şoke eden karar
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