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İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu!

İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 01:29
Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda fark edildi. İddiaya göre anne, çocuklarından haber alamayınca evlerine gitti. Eve girdiğinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek’in cesetleriyle karşılaştı. 112’ye ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. 16 yaşındaki Melisa’nın ellerinin bağlı olduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor. Çocuklarını öldürülmüş olarak bulan anne olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu!
İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu!
İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu!
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