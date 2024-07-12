İki kardeş ayı koruma altına alındı! Ayıların tüm konforları merkezde sağlanıyor

Doğada bitkin halde bulunup bakıma alınan iki bozayı yavrusunun hikayesi ile devam edelim. Konya'da bulunan rehabilitasyon merkezi çalışanları iki kardeş ayının bakımını titizlikle yapıyor, onlara doğal ortamlarını aratmıyor.

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