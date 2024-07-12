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İki kardeş ayı koruma altına alındı! Ayıların tüm konforları merkezde sağlanıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 12.07.2024 14:07
Doğada bitkin halde bulunup bakıma alınan iki bozayı yavrusunun hikayesi ile devam edelim. Konya'da bulunan rehabilitasyon merkezi çalışanları iki kardeş ayının bakımını titizlikle yapıyor, onlara doğal ortamlarını aratmıyor.
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