İki kadını öldürüp ihtihar etti!Vahşette eski - yeni sevgili iddiası...

Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. İki kişide hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan intihar eden şahsın olaydan yaklaşık yarım saat önce Eyüpsultan'da bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi.

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