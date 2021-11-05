İki grup arasındaki kavgada halk otobüsü şoförü bıçaklandı... Dehşet anları kamerada

Kahramanmaraş’ta çıkan bıçaklı kavga edenlerden birini sakinleştirmek isteyen halk otobüsü şoförü, araca binen kişi tarafından bıçaklandı. O anlar otobüsün araç kamerasınca kaydedildi.

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Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki halk otobüsünde yolculuk yapan S.B, kendisi ile telefonla görüşen D.M.Ç, M.Ş ve V.K ile tartıştıktan sonra güzergah üzerinde buluşarak kavgaya etmeye başladı.Kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan S.B, tekrar otobüse binerek kendisini sakinleştirmek isteyen şoför F.Ç'yi de bıçakladı. Bıçak darbesini alan şoför F.Ç, otobüsü hareket ettirerek yoluna devam etmeye başladı.