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İki grup arasında taşlı sopalı kavga! Kavga sonucu 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 22:44
Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Atatürk Mahallesinde Narçiçeği Konutlarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek nedeniyle 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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