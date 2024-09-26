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İki grup arasında silahlı çatışma!

İki grup arasında silahlı çatışma!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 19:49
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliğinin bulunduğu sokak üzerinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kesici alet ve silahlı çatışma çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı.
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İki grup arasında silahlı çatışma!
İki grup arasında silahlı çatışma!
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