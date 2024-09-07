İki grup arasında silahlı, cam şişeli, taşlı kavga!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanında çalıştığı öne sürülen taksicileri tehdit eden iki kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Tabanca, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı.

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