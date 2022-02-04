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İki grup arasında kavga çıktı... Hırsını alamadı, yaşlı adamın bastonuyla saldırmak istedi

İHA
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Giriş: 04.02.2022 14:55
Iğdır’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma her iki grubun orada bulunan bireylerinin de katılmasıyla yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya tutuşan gruplardan birkaç kişi kavgada kullanacak bir şey bulamayınca orada bulunan yaşlı bir vatandaşın elindeki bastonu almaya çalıştı. Yaşlı adam ise bastonu vermedi. Çıkan kavga vatandaşların araya girmesi ile sona erdi. Kavgada Ç.A. bıçak ile yaralandı. Yaralanan Ç.A. önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra ise Erzurum'a sevk edildi. Kavgada yaralana Ç.A.'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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