İki gencin husumeti cinayetle bitti: 17 yaşındaki genç öldü!

Bolu’da Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde aralarında daha önce husumet bulunan 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln ve H.S.(20) sokak arasında karşılaştılar. İki gencin karşılıklı tartışması sonrasında kavga büyüdü. H.S. yanında bulunan bıçakla Enes Mohammed’i bıçakladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mohammed Khalafaln tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

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