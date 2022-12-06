İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi

Van'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye giden 21 yaşındaki Yasemin Bitiktaş ile 19 yaşındaki Asel Azra Sabırlı'nın ameliyata alındı. Doktorların başarılı operasyonu sonrası iki gencin karnından 25 ve yaklaşık 30 santimlik kitle çıkarıldı. Bitiktaş, "Kitle olunca çok şaşırdım. Ameliyat sonrası kitleyi gördüm ve içimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şu anda çok rahatım" dedi.