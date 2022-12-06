06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi

İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2022 11:47
Van'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye giden 21 yaşındaki Yasemin Bitiktaş ile 19 yaşındaki Asel Azra Sabırlı'nın ameliyata alındı. Doktorların başarılı operasyonu sonrası iki gencin karnından 25 ve yaklaşık 30 santimlik kitle çıkarıldı. Bitiktaş, "Kitle olunca çok şaşırdım. Ameliyat sonrası kitleyi gördüm ve içimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şu anda çok rahatım" dedi.
İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi
İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi
’Sahte doktor’ davasında yeni gelişme
'Sahte doktor' davasında yeni gelişme
Sokak ortasında taciz skandalı!
Sokak ortasında taciz skandalı!
“Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”
“Polis yakalamasaydı 3 kişi daha vuracaktım”
Ormanda bulunan kemiklerin sırrı çözüldü!
Ormanda bulunan kemiklerin sırrı çözüldü!
İstanbul’da ’Tinder avcısı’ vakası!
İstanbul'da 'Tinder avcısı' vakası!
Batu Alıcı duygularını A Haber’e anlattı
Batu Alıcı duygularını A Haber'e anlattı
Kazadan yeni görüntü şoke etti!
Kazadan yeni görüntü şoke etti!
Katliam gibi olay: 2 Kişi can verdi
Katliam gibi olay: 2 Kişi can verdi
Tacizciyi yakalayan kan donduran anları...
Tacizciyi yakalayan kan donduran anları...
Kaza İETT otobüsü kamerasında
Kaza İETT otobüsü kamerasında
Hareketlilik başladı! Sezon açılıyor
Hareketlilik başladı! Sezon açılıyor
Daha Fazla Video Göster