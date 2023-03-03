İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

İki farklı binada enkaz altında kalan nişanlı çifti deprem ayırdı. Arkalarında "Son nefesimde elimi sen tutacaksın" sözlerini bıraktılar. İkilinin Yalın'ın "meleklerin sözü var" şarkısını söylerken çekilmiş videosunu 7.5 milyon kişi izledi. Binlerce insan başsağlığı dilerken Yalın'dan da depremde yaşadığı ağır kayıpla ilgili mesaj geldi. İşte Başak Çetinkaya ve Recep Toy'un hikayesi Türkiye'yi ağlattı.