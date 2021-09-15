İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı! 30.000 TL'lik 'salep' sorusu sonu oldu

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne 49 yaşındaki Hanife Akmaz'a yöneltilen 'salep' sorusu damga vurdu. İzleyiciler 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce gözlerine inanamadı. 30.000 TL'lik soruya kadar gelen Akmaz, bakın o soruya ne cevap verdi! İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yanıtı...