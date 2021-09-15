15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı! 30.000 TL'lik 'salep' sorusu sonu oldu

İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı! 30.000 TL'lik 'salep' sorusu sonu oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 09:23
ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne 49 yaşındaki Hanife Akmaz'a yöneltilen 'salep' sorusu damga vurdu. İzleyiciler 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce gözlerine inanamadı. 30.000 TL'lik soruya kadar gelen Akmaz, bakın o soruya ne cevap verdi! İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yanıtı...
İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı!
İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı!
Bebeği emniyet kemeri korudu
Bebeği emniyet kemeri korudu
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Bir kaşık şifa! İşte yeni keşfedilen özelliği...
Bir kaşık şifa! İşte yeni keşfedilen özelliği...
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy’de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı
Kadıköy'de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı
276 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayı ise 28 bin sınırında!
276 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayı ise 28 bin sınırında!
Dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bodrum’da köpek balığını elleriyle yakalayıp kurtardı
Bodrum'da köpek balığını elleriyle yakalayıp kurtardı
İSKİ borusu patladı ana cadde çöktü! Yol trafiğe kapatıldı
İSKİ borusu patladı ana cadde çöktü! Yol trafiğe kapatıldı
Yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani kamerada
Yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani kamerada
Daha Fazla Video Göster