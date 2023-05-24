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İki çınarın Erdoğan sevgisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2023 14:52
Kütahya'da yaşayan Parlak çiftini getireceğiz şimdi ekranlara. 63 yıldır evli olan çift acıyı da, sevgiyi de beraber göğüslemiş. Çiftin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ise bambaşka.
İki çınarın Erdoğan sevgisi
İki çınarın Erdoğan sevgisi
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