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İki ceylanın düellosu fotokapana anbean böyle yansıdı | Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

İHA
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Giriş: 10.11.2021 22:59
Türkiye’nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı. İşte sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında giren o anlar...

Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.

Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

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Fotokapana yansıyan düello!
Fotokapana yansıyan düello!
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