İki ceylanın düellosu fotokapana anbean böyle yansıdı | Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Türkiye’nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı. İşte sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında giren o anlar...

Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.

Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.