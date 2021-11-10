10 Kasım 2021, Çarşamba
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İki ceylanın düellosu fotokapana anbean böyle yansıdı | Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Türkiye’nin fark bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara 2 ceylanın düellosu yansıdı. İşte sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında giren o anlar...
Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.
Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.