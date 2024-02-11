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İki boyutlu kağıt gibi bina! Görenler hayrete düşüyor

İHA
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Giriş: 11.02.2024 11:42
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu evi görenler bir daha bakıyor. Ön cepheden bakıldığında tam bir yapı görenler yan tarafa geçilince sanki iki boyutlu kağıt yaprağı gibi görünen bina şaşırtıyor.
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İki boyutlu kağıt gibi bina!
İki boyutlu kağıt gibi bina!
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