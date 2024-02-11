İki boyutlu kağıt gibi bina! Görenler hayrete düşüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu evi görenler bir daha bakıyor. Ön cepheden bakıldığında tam bir yapı görenler yan tarafa geçilince sanki iki boyutlu kağıt yaprağı gibi görünen bina şaşırtıyor.

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