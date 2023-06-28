28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İki aracın hurdaya döndüğü kazada alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı

İki aracın hurdaya döndüğü kazada alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2023 15:30
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak 2 aracın hurdaya dönmesine neden olan otomobil sürücüsü diş hekimi 317 promil alkollü çıktı. Kazada araçları zarar gören otomobil sürücüleri ile yakınları diş hekimine adeta meydan dayağı attı. Diş hekimi linçten jandarma ekiplerinin araya girmesi ile güçlükle kurtarıldı. Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Diş Hekimi İnanç T.’nin kullandığı 07 TAN 81 plakalı otomobil, Gültepe ışıklı kavşağında Yunus Emre Başkut’un kullandığı 25 GD 154 plakalı otomobille çarpıştı. Diş hekiminin kullandığı otomobil, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre gittikten sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Özel uçak araziye düştü!
Özel uçak araziye düştü!
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar...
Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar...
Acemi kasaplar hastanelik oldu!
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu!
Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
Teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma
Teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma
Nerede o eski bayramlar?
Nerede o eski bayramlar?
Daha Fazla Video Göster