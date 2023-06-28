İki aracın hurdaya döndüğü kazada alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak 2 aracın hurdaya dönmesine neden olan otomobil sürücüsü diş hekimi 317 promil alkollü çıktı. Kazada araçları zarar gören otomobil sürücüleri ile yakınları diş hekimine adeta meydan dayağı attı. Diş hekimi linçten jandarma ekiplerinin araya girmesi ile güçlükle kurtarıldı. Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Diş Hekimi İnanç T.’nin kullandığı 07 TAN 81 plakalı otomobil, Gültepe ışıklı kavşağında Yunus Emre Başkut’un kullandığı 25 GD 154 plakalı otomobille çarpıştı. Diş hekiminin kullandığı otomobil, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre gittikten sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.