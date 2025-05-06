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İki aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı: 1 yaralı

İki aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 22:00
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 16 AYT 402 plakalı Kia marka araç, Leylak Sokak’tan D-100 kara yoluna çıkmak isteyen Ahmet Ufuk C. yönetimindeki 34 DIP 545 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Fiat marka otomobil takla atarak yolda ters döndü. Kazada araç sürücüsü Ahmet Ufuk C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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İki aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı: 1 yaralı
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