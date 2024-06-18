18 Haziran 2024, Salı
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İki aracın çarpıştığı kazada AK Parti Belde Başkanı hayatını kaybetti
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz ilçe çıkışında meydana geldi. Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karamercan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye yakınları ve çok sayıda partili geldi. Karamercan'ın yapılacak otopsinin ardından beldede defnedileceği belirtildi.