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İhmaller zincirinde yitip giden hayatlar! Çalışmaya gittiği eğlence mekanı sonu oldu

Damla Karasu
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 12:28
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. O yangında hayatını kaybedenlerden biri de 21 yaşındaki Hüseyin Ak. Genç elektrik teknisyeni ardında 15 günlük bebeğini ve eşini bırakmıştı. Acılı eş A Haber’e konuştu ve eşinin ihmal nedeniyle öldüğünü söyledi. Acılı eş, “Burada anne babamla yaşıyorum Hüseyin öldükten sonra. Göremedi doyamadı bebeğine. 1 buçuk haftadır oradaydı. Patronları göndermişti. Ölmeden bir gün önce gece 4'te geldi sonra sabah 6'da bir daha gitti. Gözünden yorgunluk akıyordu ‘gitme’ dedik gitti. İşi sonu oldu yani. Can güvenliği yoktu. Yelek giymiyorlardı. Şapka bile takmıyorlardı. Kaynak yapan kişide de gözlük yoktu. Hüseyin yangın tüpüne koşuyor ama tüp boştu neden boştu? 3 gün önce de yangın çıkmış bizimkiler söndürmüş. Neden doldurulmadı o tüpler. Ben hepsinden davacıyım.” ifadelerini kullandı.
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