İhanet iddiası ortalığı karıştırdı! Canlı yayında gergin yüzleşme

Hatay'da yaşayan Fikri Şahan, "eşinin kendisine ihanet ettiğini" düşünüyordu. Hatta bir çocuğunu da alıp komşusuna kaçtığını öne sürdü. Eşi Dilek Şahan ile canlı yayında yüzleştiler ve bakın neler yaşandı...

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