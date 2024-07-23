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İHA'ları koruyacak buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Polis son anda engelledi | O anlar kamerada

İHA'ları koruyacak buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Polis son anda engelledi | O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 00:32
Malatya'da İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çift hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştirmeleriyle gündeme gelmişti. 2 bilim insanına bir saldırı girişimi düzenlendi. İHA'lar ile ilgili dikkat çeken bir çalışmaya imza atan çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. 2 kişinin yakalandığı olayda polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca ise anbean kameraya yansıdı. Konuya ilişkin Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şüpheli şahsın alkollü olduğu ve gerekli cezai işlemleri uygulanarak aracın trafikten men edildiği ve yakalanan 1 kişinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.
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