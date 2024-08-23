23 Ağustos 2024, Cuma
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İha'lardan 301 saat gözcülük!
Geride bırakacağımızhaftayı ne yazık ki orman yangınları ile müdacele ederek geçirdik. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava araçları çıkan 258 yangında 301 saat görev yaptı. Detayları harekat merkezinden A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.