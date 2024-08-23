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İha'lardan 301 saat gözcülük!

İha'lardan 301 saat gözcülük!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 12:47
Geride bırakacağımızhaftayı ne yazık ki orman yangınları ile müdacele ederek geçirdik. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava araçları çıkan 258 yangında 301 saat görev yaptı. Detayları harekat merkezinden A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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