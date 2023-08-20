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İğrenç zihniyet! Kocaeli'de çarşaflı kadına yobaz kadından sözlü taciz: Peçeni al git buradan

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Giriş: 20.08.2023 11:29
Kocaeli'de bir şehir içi yolcu otobüsünde skandal anlar yaşandı. Bir kadın, çarşaflı bir kadına kıyafetinden dolayı iğrenç sözler söylerken o anlar kameralara yansıdı. Kadının "Burada böyle yaşanmaz. Peçeni al git buradan" sözlerine otobüsteki diğer yolcular yoğun tepki gösterdi. İşte detaylar...
Peçeni al git buradan
"Peçeni al git buradan"
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