İğrenç zihniyet! Kocaeli'de çarşaflı kadına yobaz kadından sözlü taciz: Peçeni al git buradan

Kocaeli'de bir şehir içi yolcu otobüsünde skandal anlar yaşandı. Bir kadın, çarşaflı bir kadına kıyafetinden dolayı iğrenç sözler söylerken o anlar kameralara yansıdı. Kadının "Burada böyle yaşanmaz. Peçeni al git buradan" sözlerine otobüsteki diğer yolcular yoğun tepki gösterdi. İşte detaylar...