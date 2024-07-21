Iğdır'da dehşet! 5 farklı iş yerine girdi: Çalışanlara ve müşterilere bıçakla saldırdı | Korku dolu o anlar kamerada

Dehşet olay Iğdır'da yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi elinde bıçakla girdiği 5 farklı iş yerinde 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine gelen polis şüpheliyi yakaladı Saldırı anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.