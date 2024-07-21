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Iğdır'da dehşet! 5 farklı iş yerine girdi: Çalışanlara ve müşterilere bıçakla saldırdı | Korku dolu o anlar kamerada

Iğdır'da dehşet! 5 farklı iş yerine girdi: Çalışanlara ve müşterilere bıçakla saldırdı | Korku dolu o anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 18:01
Dehşet olay Iğdır'da yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi elinde bıçakla girdiği 5 farklı iş yerinde 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine gelen polis şüpheliyi yakaladı Saldırı anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Girdiği 5 farklı iş yerinde 5 kişiyi yaraladı
Girdiği 5 farklı iş yerinde 5 kişiyi yaraladı
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