Iğdır’da cadde ortasında silahlı çatışma kamerada

Iğdır’ın en işlek noktalarından biri olan Rıza Yalçın Caddesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma korku dolu anlara neden oldu. İki grup arasında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

